Vitória só empata com o Grêmio e praticamente sela o seu rebaixamento

Vitória e Grêmio fizeram um sem gols, mas com grandes defesas de João Gabriel e Paulo Victor. Assim, os times não saíram do 0 a 0 no Barradão, em Salvador, neste domingo. O resultado complicou as equipes baiana e gaúcha em seus objetivos no Campeonato Brasileiro. A partida foi válida pela 37.ª e penúltima rodada.

O empate não agradou baianos e nem gaúchos. O Vitória chegou a oito jogos sem ganhar, sendo cinco empates e três derrotas. Na 19.ª colocação, o time soma 37 pontos e está praticamente rebaixado. A queda ocorrerá já neste domingo em caso de empate da Chapecoense contra o Corinthians. O Grêmio, por sua vez, poderá perder o quarto lugar na segunda-feira. O time chegou aos 64 pontos e poderá ser ultrapassado pelo São Paulo que tem 62 e vai receber o Sport no Morumbi.

A partida começou devagar. A primeira grande chance foi só aos 13 minutos com Cícero. Ele cabeceou a bola na trave e quase abriu o marcador para o Grêmio. O Vitória só respondeu aos 31. Léo Ceará recebeu de Lucas Fernandes e finalizou, mas a bola passou por cima do gol. E o primeiro tempo foi encerrado sempre outras oportunidades.

O segundo tempo também começou morno. O Grêmio acordou só aos 11 minutos com duas chances. Everton achou Alisson que tentou, mas João Gabriel fez a defesa. No lance seguinte, André dividiu com o zagueiro e quase marcou, mas o goleiro baiano voltou a aparecer.

Aos 13, Everton balançou à frente da zaga e bateu e João Gabriel voou e evitou o tento do Grêmio. O Vitória acordou aos 19 minutos, quando Léo Ceará recebeu na área, girou e bateu firme, mas Paulo Victor fez grande defesa. O Grêmio voltou a dar trabalho aos 26 minutos com Geromel. Ele bateu de perna esquerda, mas João Gabriel fez outra boa defesa.

O troco do Vitória veio dois minutos depois. Yago bateu cruzado, mas Paulo Victor fez defesaça e evitou o gol dos baianos. Geromel ainda teve outra chance aos 37, mas errou o chute mesmo estando na marca do pênalti. O Grêmio, nos minutos finais, foi para o abafa. Everton bateu falta rápida aos 47 minutos para Léo Moura, que chutou, mas João Gabriel apareceu de novo. Aos 48, Everton acertou a trave. Com os goleiros em grande dia, a partida terminou sem gols.

O Vitória encerrará sua participação no Brasileirão no próximo domingo, às 17 horas, contra o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo. No mesmo dia e horário, o Grêmio receberá o Corinthians na sua arena, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 0 GRÊMIO

VITÓRIA - João Gabriel; Jeferson, Aderllan, Lucas Ribeiro (Bruno Bispo) e Marcelo Benítez (Fabiano); William Farias, Rhayner, Léo Gomes (Yago), Luan e Lucas Fernandes; Léo Ceará. Técnico: João Burse.

GRÊMIO - Paulo Victor; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel (Alisson), Ramiro, Jean Pyerre (Thonny Anderson), Cícero e Everton; André (Jael). Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP)

CARTÕES AMARELOS - Willian Farias (Vitória); Michel, Kannemann, Cícero, Pedro Geromel (Grêmio)

RENDA - R$ 18.835,00.

PÚBLICO - 3.614 pagantes.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).