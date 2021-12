Volpi aceita críticas após nova derrota do São Paulo: 'Não tem nem o que falar'

O goleiro Tiago Volpi aceita as críticas da torcida do São Paulo após a derrota para o América-MG, por 2 a 0, nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, na última rodada do Campeonato Brasileiro, que decretou a pior campanha do clube na "Era dos Pontos Corridos".

"Acho que o torcedor está na razão. Eu acho que o jogo de hoje termina sendo o reflexo do ano todo, tirando o Paulista, onde fomos bem, e a fase de grupos da Libertadores. Ano difícil. Como começou, não achávamos que terminaríamos assim", disse o arqueiro tricolor.

Volpi disse que espera um ano novo diferente para o São Paulo. "Não tem nem o que falar. O torcedor está no direito, na razão por tudo que se espera de um time como o São Paulo. Que 2022 possa ser melhor. Que todos possam ter consciência o que fizeram de ruim, o que poderiam ter feito de melhor. Muito decepcionante para essa torcida."

Além da pior colocação desde 2003, o São Paulo acumulou a pior pontuação (48), o menor número de vitórias (11), o menor número de gols (31) e o pior saldo (menos oito).