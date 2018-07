Vote: Você acha que Tite deveria continuar como técnico da seleção brasileira?

A CBF já deixou clara que deseja manter o técnico Tite no comando da seleção brasileira, mas o treinador ainda não respondeu se vai aceitar continuar no cargo, após a desclassificação do Brasil na Copa do Mundo da Rússia.

A eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia não alterou a disposição da CBF de renovar o contrato do técnico Tite para continuar no comando da seleção brasileira. A intenção é oferecer um novo acordo - o atual termina agora - pelo período de quatro anos, encerrando-se no Mundial do Catar, em 2022.

Nas redes sociais, a discussão é grande sobre os motivos para a manutenção ou a saída de Tite do comando da seleção brasileira. Até uma hashtag (#TiteFicaouSai) foi criada para discutir o assunto.