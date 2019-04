Watford x Arsenal: como assistir ao vivo ao jogo pelo Inglês

Watford e Arsenal se enfrentam nesta segunda-feira, às 16h (horário de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. Faltam quatro rodadas para o fim do torneio.

A partida terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil

O Arsenal é o quinto colocado do torneio, com 63 pontos, e está a um ponto do Tottenham, dono da última vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões. A vitória fora de casa é fundamental para o time de Unay Emery, o antigo treinador de Neymar no PSG. A briga pelo título está restrita a Liverpool e City (82 a 80).

No último jogo, o Arsenal venceu o Napoli por 2 a 0 pela Liga Europa no jogo de ida das quartas de final. O Watford está no meio da tabela do Campeonato Inglês com 46 pontos. Não corre riscos de rebaixamento e busca apenas melhor sua classificação na tabela.

O Watford tem sido um freguês do rival. Foram quatro derrotas nos últimos cinco jogos diante do Arsenal na Premier League.