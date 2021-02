Wesley retorna ao time do Palmeiras e já sonha em jogar a final da Copa do Brasil

Afastado por causa de lesão há mais de três meses, o atacante Wesley voltou a defender o Palmeiras, nesta segunda-feira, no empate com o Atlético-GO, por 1 a 1, no Campeonato Brasileiro. Feliz pelo retorno, mas triste pelo resultado, o atleta espera ter a oportunidade de atuar na decisão da Copa do Brasil, diante do Grêmio, no primeiro jogo, domingo, em Porto Alegre.

"Eu estou me sentindo bem, foi um bom período sem jogar. Feliz pela minha volta, só quem estava comigo nesse momento sabe. Trabalhei, trabalhei... Triste pelo empate em casa. Agora o foco é a Copa do Brasil, voltando a pegar ritmo de jogo para quem sabe ajudar o Palmeiras nessa reta final", afirmou o atacante, que entrou na partida aos 25 minutos da etapa final no lugar de Luiz Adriano.

Wesley reconheceu que o Palmeiras não teve uma boa atuação e precisa melhorar bastante se quiser fazer frente ao Grêmio na decisão da competição nacional, que tem o segundo duelo previsto para dia 7, no Allianz Parque, em São Paulo.

"Precisa melhorar como equipe, tudo. É um grupo bom, forte. No dia a dia a gente sabe que sempre pode melhorar, que nunca está bom. Isso é jogar no Palmeiras", disse o jogador, titular antes da contusão e um dos principais jogadores da equipe palmeirense.

O Palmeiras volta a jogar na quinta-feira, às 21h30, no Mineirão, diante do Atlético-MG, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira deverá fazer várias alterações na equipe e usar uma formação alternativa por causa da proximidade da primeira final frente ao Grêmio.