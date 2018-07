West Ham contrata David Moyes para o lugar de Slaven Bilic

O West Ham confirmou o escocês David Moyes como o novo técnico do clube, para o lugar que era ocupado pelo croata Slaven Bilic, demitido na segunda-feira após a derrota por 4 a 1 para o Liverpool no sábado.

O clube, que ocupa a 18ªposição do Campeonato Inglês, não revelou a duração do contrato de Moyes, mas ressaltou a experiência do escocês, que já teve passagens por Everton e Manchester United.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, David Sullivan, copresidente do clube junto a David Gold, disse que esta é a primeira vez em quase oito anos que o West Ham troca de técnico no meia da temporada.

"Precisamos de alguém com experiência, com conhecimento sobre o Campeonato Inglês e os jogadores, e acreditamos que David é a pessoa adequada para mudar as coisas e tirar o melhor dos jogadores no clube. Ele é muito querido e respeitado dentro do esporte e trará ideias novas, organização e entusiasmo", declarou Sullivan.

O West Ham comunicou oficialmente na segunda-feira a demissão de Bilic, que havia sido contratado em junho de 2015 por um período de três anos./EFE