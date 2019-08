Willian volta a treinar no Palmeiras e pode reforçar o time no sábado

O atacante Willian, do Palmeiras, foi a novidade do time no treino desta quinta-feira, na Academia de Futebol. O jogador havia ficado fora das atividades nos últimos dias para se recuperar do excesso de desgaste físico, mas foi liberado para trabalhar com o elenco e agora está à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari para a partida de sábado contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

O desgaste causou a ausência de Willian do empate por 2 a 2 com o Bahia, no último domingo, e também das atividades nos dias seguintes. No entanto, o atacante está liberado pelo departamento médico e integrou o treino desta quinta. O técnico Luiz Felipe Scolari permitiu a presença dos jornalistas durante os dez primeiros minutos do trabalho.

Por outro lado, quem continua fora é o zagueiro Vitor Hugo. O defensor tem sentido dores no abdômen desde o último domingo e ainda não tem prazo para voltar ao time. O problema com o jogador faz o Palmeiras até mesmo ficar em dúvida se o inscreve para as quartas de final da Copa Libertadores. Cada clube pode realizar duas trocas na inscrição e a comissão técnica havia planejado contar com Vitor Hugo e Luiz Adriano.

⚽️⚽️⚽️ Bora ver como foram os 3 gols marcados pelo Verdão! Confira os melhores momentos na TV Palmeiras/FAM ➤ https://t.co/lGG2v6RBaX#AvantiPalestra pic.twitter.com/5VHTDwgipV — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 13, 2019

Nesta sexta-feira pela manhã, na Academia de Futebol, a equipe vai encerrar a preparação para enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Na terça, o Palmeiras volta a campo contra o mesmo adversário e no mesmo local, mas pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores.