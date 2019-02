Wolverhampton marca no último lance e empata com Newcastle pelo Inglês

O Wolverhampton fez seu torcedor sofrer nesta segunda-feira, mas arrancou um empate por 1 a 1 diante do Newcastle no apagar das luzes. Em casa, pelo encerramento da 26.ª rodada do Campeonato Inglês, a equipe saiu atrás no placar e só conseguiu a igualdade aos 49 minutos do segundo tempo, em lance bastante polêmico.

Pior para o Newcastle, que continua assombrado pelo rebaixamento na 16.ª colocação, com 25 pontos, a dois do Southampton, que abre a zona da degola. Por outro lado, o Wolverhampton foi a 39 pontos e segue na sétima colocação, bastante distante da zona de classificação para torneios europeus.

Nesta segunda, o Newcastle aproveitou uma rara chegada ao ataque para abrir o placar aos dez minutos do segundo tempo, com Isaac Hayden, aproveitando assistências de Schar. O Wolverhampton pressionou nos minutos finais e marcou no último lance com Boly, de cabeça, aproveitando falha do goleiro Martin Dubravka, que vacilou no cruzamento.

O Wolverhampton agora volta as atenções para a Copa da Inglaterra, pela qual encara o Bristol City, domingo, fora de casa. Já o Newcastle só entra em campo novamente no dia 23, quando recebe o Huddersfield pelo Campeonato Inglês.