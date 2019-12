Wolverphamton x Manchester City: onde assistir ao jogo pelo Inglês

O Manchester City visitará o Wolverhampton nesta sexta-feira, às 16h45 (de Brasília), no encerramento da 19ª rodada do Campeonato Inglês. O time de Pep Guardiola buscará a terceira vitória consecutiva no torneio e o torcedor pode assistir ao jogo pela TV e online.

Onde assistir ao jogo do Manchester City

Wolverhampton x Manchester City terá transmissão na TV pela ESPN Brasil. O torcedor também pode assistir online pelo ESPN Watch.

O Manchester City vem de duas importantes vitórias. Derrotou o atual segundo colocado, o Leicester (3 a 1) e também bateu o Arsenal (3 a 0). O Wolverhampton está na parte intermediária da tabela, em oitavo lugar, com 27 pontos.