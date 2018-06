Zé Ricardo diz que viveu 'um dos dias mais difíceis' em classificação vascaína

A dramática classificação do Vasco à fase de grupos da Copa Libertadores trouxe mais alívio do que alegria ao técnico Zé Ricardo. Na noite de quarta-feira, o time carioca sofreu três gols nos 16 minutos iniciais, perdeu por 4 a 0 e só passou pelo Jorge Wilstermann porque o goleiro Martín Silva brilhou na disputa de pênaltis da partida disputada em Sucre. Em sua análise do jogo, o treinador vascaíno admitiu ter vivido um dos dias mais difíceis da sua carreira.

"Profissionalmente falando, hoje foi um dos dias mais difíceis de se trabalhar, porque três gols tiraram nosso equilíbrio e nossa equipe não conseguia se encontrar. O Jorge Wilstermann veio com um ritmo muito alto e desgastou nosso time, que já tinha a dificuldade da altitude. Eles mereceram o resultado e aí fomos para os pênaltis, onde o Martín Silva teve uma noite extremamente feliz e conseguimos classificar. Chegamos aqui com o objetivo de passarmos para a fase de grupos e alcançamos esta meta", disse.

No confronto válido pela última fase preliminar da Libertadores, o Vasco abriu ótima vantagem ao vencer o jogo de ida por 4 a 0, em São Januário. Só que fez péssimo primeiro tempo, como reconheceu Zé Ricardo, apontando que a sua equipe sofreu demais com as jogadas aéreas do adversário.

"Sabíamos da força do Jorge Wilstermann jogando em casa, ano passado eles fizeram uma excelente Libertadores. Viemos para a Bolívia conscientes de que eles iriam atuar de uma forma bem vertical, como ocorreu. Utilizando bastante as bolas aéreas, já que é uma equipe que é mais alta que a nossa. Realmente, um gol cedo acabou tirando nosso equilíbrio e jogamos pouco no primeiro tempo. No segundo, equilibramos a partida, mas mesmo assim eles marcaram. Isto é Libertadores, são sempre dois jogos, e o importante foi que conseguimos entrar na fase de grupos", comentou.

O Vasco agora entrará no Grupo 5 da Libertadores, ao lado de Cruzeiro, Racing e Universidad de Chile. A primeira partida será em 13 de março, contra a equipe chilena, no estádio de São Januário. O próximo compromisso do time está marcado para domingo, contra a Portuguesa, pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.