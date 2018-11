Zé Ricardo festeja 'melhor semana do Botafogo' desde a sua chegada ao clube

O Botafogo praticamente eliminou as chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro com uma vitória convincente sobre o Flamengo, por 2 a 1, no Engenhão, neste sábado à noite. O técnico Zé Ricardo comemorou o resultado e traçou a meta do clube para as cinco rodadas finais.

"Foi a melhor semana de trabalho desde que cheguei no Botafogo. Tínhamos uma estratégia desde terça-feira já definida. Trabalhamos muito para fazer um jogo no mais alto nível. Essa atuação nos colocou perto da vitória e a construímos de forma positiva. O objetivo é claro, alcançar os 45 pontos", disse Zé Ricardo.

O treinador ainda elogiou seus jogadores após o triunfo. "Eles estão de parabéns. A vitória é mérito deles. Enfrentamos um dos melhores elencos do Brasileirão, um candidato ao título, e conseguimos fazer um grande resultado. Atuação anima para as rodadas finais", afirmou.

O atacante Rodrigo Pimpão, que entrou no segundo tempo para puxar os contra-ataques, comentou sobre os gols perdidos e se mostrou aliviado com a subida do time na tabela de classificação. Hoje, o Botafogo é o décimo colocado, com 41 pontos.

"Já estava quase comemorando, a bola acabou subindo um pouco naquela chance, em outra oportunidade tentei passar, mas a bola escapou do meu pé. O que importa é que junto com a torcida conseguimos vencer, ficamos um pouco mais acima na tabela de onde nunca deveríamos ter saído", completou.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Botafogo enfrenta a Chapecoense na quinta-feira, às 17 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC).