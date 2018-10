Zé Ricardo lamenta situação complicada de rivais cariocas antes de clássico

O técnico Zé Ricardo conhece o Vasco tanto quanto Alberto Valentim conhece o Botafogo. Por isso mesmo, o treinador botafoguense diz estar triste com o atual momento das duas equipes, que se preocupam em fugir da zona de rebaixamento. Os dois tradicionais times vão se enfrentar nesta terça-feira, às 21 horas, no Engenhão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Sem dúvida, pela tradição dos clubes. Tenho muito respeito pelo Vasco, e pelo que tem sido construído no Botafogo também. A gente sempre tem a expectativa que clubes com esse tamanho estejam brigando em cima, mas essa é a realidade que temos hoje", disse Zé Ricardo, nesta sexta-feira.

Ele diz esperar sua experiência em São Januário se torne um trunfo para levar o Botafogo à vitória. "Um detalhezinho ou outro que a gente espera aproveitar. Certamente o Alberto (Valentim) conhece nosso elenco aqui também, por isso a gente espera que seja jogo bastante equilibrado", afirmou o treinador botafoguense.

Segundo Zé Ricardo, nem mesmo uma vitória no clássico vai trazer tranquilidade no clube. "Tranquilo não tem nada, nem para a gente nem para o Vasco. Estado de alerta maior possível nessa reta final, nosso objetivo principal é afastar da zona perigosa. Tem que ser nesse sentido. Acho que todos estão conscientes do que precisam fazer em campo. A gente espera que a nossa torcida nos empurre também, como falei no início da nossa coletiva, acredito que a gente esteja em evolução."

O Botafogo é o 12º colocado no Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, três a mais que o Vasco, 17º classificado, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.