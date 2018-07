Zico defende Rueda e cobra rápida decisão sobre técnico no Flamengo

Zico se demonstrou incomodado nesta quarta-feira com a indefinição sobre quem será o técnico do Flamengo em 2018. O colombiano Reinaldo Rueda teria recebido sondagens da seleção chilena, que não se classificou à Copa do Mundo da Rússia, e sua permanência ainda seria incerta.

Satisfeito com o trabalho do treinador, especialmente por aproveitar inúmeros jovens da base, como Felipe Vizeu e Lucas Paquetá, Zico afirmou que a diretoria do Flamengo precisa decidir imediatamente a situação para não prejudicar o planejamento para o próximo ano.

"Ainda bem que o Flamengo vai se apresentar depois de todo mundo. Por causa da final da Sul-Americana, vai ter dez dias a mais do que todos. Tomara que o Flamengo consiga resolver essa situação o mais rápido possível, até mesmo antes do fim do ano", cobrou o ídolo do clube em entrevista à ESPN Brasil.

Mais alarmante ainda, segundo acrescentou Zico, é o fato de o Flamengo não trabalhar com nenhuma alternativa para a possível saída de Rueda. "Pelo que ouvimos de declarações da diretoria, o Flamengo não tem um plano B. Então, isso é problemático. Se vier uma pessoa diferente, precisa de uma reprogramação com algo que com o Rueda já está definido."

Zico também enalteceu o trabalho desenvolvido por Rueda no Flamengo e disse entender o eventual desejo do treinador de comandar o Chile. "O Rueda conhece totalmente o elenco. Teve uma importância muito grande, talvez por força da necessidade, mas ele usou muito os jovens e eles corresponderam. E o Flamengo sempre foi um time que, quando teve grandes resultados, tinha uma base boa", relembrou Zico, destacando a importância de ser técnico de uma importante seleção mundial.

"Ele é um cara de nome por tudo o que conquistou na América do Sul. Tem uma esperança grande por parte de uma seleção que ficou fora da Copa do Mundo, e uma seleção boa, que é a chilena. Então, é natural que ele pense", defendeu. "A vida do treinador é isso. Às vezes você está muito bem em um lugar, tem três ou quatro resultados negativos, sai e perde a chance de assumir uma seleção como a chilena."

Questionado, por fim, se não teria o desejo de assumir o Flamengo, Zico foi enfático. "Isso aí eu não penso, não. É uma decisão que tomei. Não quero trabalhar em nenhum clube brasileiro e nem trabalhar no Flamengo. Só quero ajudar o Flamengo dentro das minhas possibilidades, como faço até hoje."

Zico será o anfitrião nesta quarta-feira do Jogo das Estrelas, um amistoso beneficente que será realizado no estádio do Maracanã, no Rio.