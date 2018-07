Antes do dérbi, Corinthians encara Ponte com 8 pendurados

Os problemas se aglomeram no Corinthians. Além da má fase que o time atravessa no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro sofre com o excesso de cartões amarelos da equipe. Para o jogo de domingo, no Moisés Lucarelli, diante da Ponte Preta, o técnico Fabio Carille vai contar com seis titulares pendurados com dois cartões amarelos.

Cássio, Balbuena, Gabriel, Rodriguinho, Jadson e Jô jogam sob a pressão de que, caso recebam uma nova advertência, poderão desfalcar o time no clássico contra o Palmeiras, dia 5, na Arena Corinthians. Pablo, que se recupera de lesão e o reserva Camacho também estão sob a mesma ameaça.

Com a derrota para o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, segunda-feira à noite, a vantagem corintiana na liderança do Brasileiro caiu para seis pontos (59 a 53), o que torna o confronto com o rival palmeirense ainda mais importante. O time de Palestra Itália enfrenta na próxima rodada o Cruzeiro, em casa, na próxima segunda-feira.

Além do Palmeiras, o Corinthians também sofre a perseguição do Santos, que soma os mesmos 53 pontos do Palmeiras e encara um clássico com o São Paulo, sábado, no Pacaembu.