Atlético de Madrid é surpreendido pelo Eibar e fica longe do Real

O Atlético de Madrid foi surpreendido, neste sábado, ao perder para o Eibar, no campo do adversário, por 2 a 0, em duelo válido pela 20.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time de Madri continua com 35 pontos e viu o Real Madrid aumentar sua vantagem na classificação, agora com 43 pontos. O Barcelona, que joga neste domingo, tem 40.

Diante de 6.429 torcedores, em seu acanhado estádio com capacidade para sete mil pessoas, o Eibar obteve uma importante vitória em sua luta contra o rebaixamento. O time alcança os 22 pontos e ocupa a 16ª colocação no campeonato.

O primeiro tempo foi todo do time da casa, que só não fez o primeiro gol logo aos cinco minutos porque o goleiro Oblak fez grande defesa em finalização de Enrich.

Mas como o domínio era muito grande o gol não demorou a sair. Após escanteio cobrado pela esquerda e desvio na primeira trave, Esteban Burgos, livre, abriu o placar, aos dez minutos.

Em desvantagem, os comandados de Diego Simeone, sem muita inspiração, buscaram o ataque e João Felix obrigou Dmitrovic a fazer bela defesa. Morata e Correa tentaram algumas jogadas sem sucesso contra a marcação do Eibar.

No segundo tempo, o Atlético voltou mais animado e se impôs no ataque, mas, apesar da maior posse de bola, não conseguiu levar grande perigo ao gol de Dmitrovic. No final da partida, com muita chuva, Edu Expósito pegou uma bola da entrada da área e bateu firme no canto direito de Oblak para fazer 2 a 0.