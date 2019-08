Calderano e Tsuboi conquistam medalha de ouro no tênis de mesa do Pan

Os brasileiros Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi conquistaram nesta terça-feira a medalha de ouro na disputa das duplas masculinas do tênis de mesa dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Na decisão, eles confirmaram o favoritismo com a vitória sobre os argentinos Gaston Alto e Horacio Cifuentes por 4 a 2, com parciais de 11/6, 12/14, 8/11, 11/6, 12/10 e 12/10.

Favoritos ao título, Calderano e Tsuboi oscilaram bastante na final desta terça-feira. Após o triunfo com facilidade no primeiro set, eles levaram 8 a 0 no começo do segundo, chegaram a igualar o placar, mas perderam. Os argentinos conseguiram a virada com o triunfo no terceiro, mas depois a dupla do Brasil ganhou três parciais consecutivas para faturar o ouro no Pan, sendo que os dois últimos sets foram bem equilibrados.

Também nesta terça-feira, Calderano e Bruna Takahashi avançaram às semifinais no torneio individual de tênis de mesa. Os dois ficarão ao menos com a medalha de bronze, pois a modalidade não realiza disputa de terceiro lugar. Os dois voltam a jogar nesta quarta-feira. Bruna enfrentará Adriana Diaz, de Porto Rico, enquanto Hugo vai pegar Eugene Wang, do Canadá. Só os campeões garantem vaga nos Jogos de Tóquio no ano que vem.

É OUROOOOOOO! Gustavo Tsuboi e Hugo Calderano, nas duplas masculinas. 4 x 2 11/6, 12/14, 8/11, 11/6, 12/10 e 12/10 Alexandre Loureiro/COB pic.twitter.com/inho3jEUJb — Time Brasil (@timebrasil) August 7, 2019

Bruna ganhou da chinesa naturalizada norte-americana Lily Zhang por 4 a 3 - a brasileira saiu perdendo por 2 a 0 - nas quartas de final. Já Hugo derrotou Marcos Madrid, do México, com uma vitória contundente: 4 a 0.

O tênis de mesa brasileiro já havia faturado outras duas medalhas no Pan: Bruna e Tsuboi foram prata nas duplas mistas, enquanto Bruna e Jessica Yamada levaram o bronze no evento de duplas femininas.