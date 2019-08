Cinco sugestões do editor de Esportes do Estadão nesta terça-feira

Olá, amigos, eu sou Robson Morelli, editor de Esportes do Estadão. Seguem minhas sugestões de leituras para esta segunda. Gostaria de receber comentários sobre ideias de pautas, sugestões de reportagens, coberturas, enfim, tudo o que poderia nos ajudar a ficar mais próximo dos assuntos que você julga relevante. Pode enviar para o meu email: robson.morelli@estadao. com . Os campeonatos estão quentes. Queremos trazer você para dentro do Estadão, com ideias e discussões, mostrando um jeito de pensar que talvez nos passe despercebido, valorizando o que já temos e nos apontando caminhos. O esporte, como digo, é porta de entrada para muitos leitores. Pano de fundo para puxar conversa. Junte-se a nós.

CINCO SUGESTÕES

1 - Barcelona mais confiante na negociação com o PSG por Neymar

2 - Rafaela Silva lamenta queda na semi, mas valoriza bronze no Mundial de Judô

3 - Bragantino tem melhor campanha no turno da Série B do Brasileiro

4 - Escolas peruanas levam 1.500 alunos ao Parapan para conhecer inclusão

5 - Entenda a eterna polêmica do Mundial de 1951 vencido pelo Palmeiras