Emanuel e Giba participam de jogo exibição de vôlei do gelo nos Jogos de Inverno

Dois dos principais nomes do vôlei brasileiro, Giba e Emanuel Rego participaram da aguardada partida de exibição do vôlei de neve, realizada na cidade de PyeongChang, sede da Olimpíada de Inverno. A iniciativa foi apresentada na Casa da Áustria, país que receberá o primeiro campeonato europeu da modalidade.

Os jogos foram disputados em melhor de três sets entre trios mistos integrados por grandes lendas do vôlei de quadra ou praia. "Incrível jogo hoje aqui no Jogos Olímpicos de inverno!", publicou Giba em sua conta no Instagram.

Além dos campeões olímpicos brasileiros, estiveram no evento o ex-jogador sérvio Vladimir Grbic (campeão olímpico em Sydney 2000), a chinesa Xue Chen (campeã mundial de vôlei de praia), a coreana Kim Yeon-Koung (campeã asiática), e os austríacos Stefanie Schwaiger (campeã europeia de vôlei de praia) e Nikolas Berger (campeão europeu de vôlei de praia).

Caso consiga emplacar o vôlei da neve em futuras edições dos Jogos de Inverno, a FIVB será a primeira federação com três modalidades inseridas nos eventos poliesportivos organizados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). /EFE