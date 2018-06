Holanda fatura sexto ouro na patinação velocidade nos Jogos de Inverno

A patinação velocidade segue impulsionando a Holanda nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang. Nesta sexta-feira, o país conquistou a sua sexta medalha de ouro em sete eventos realizados da modalidade ao vencer a disputa feminina dos 5 mil metros com Esmee Visser.

Visser assegurou a sua vitória com a marca de 6min50s23. Com isso, superou a checa Martina Sáblíková, que era a atual bicampeã olímpica da prova, mas dessa vez ficou com a prata - a sua sexta medalha na história dos Jogos -, com 6min51s85.

A russa Natalya Voronina, uma das atletas do país liberadas pelo Comitê Olímpico Internacional para competir em Pyeongchang sob uma bandeira neutra, fechou a disputa na terceira posição, com 6min53s98.

Esses seis ouros são os únicos da Holanda nos Jogos de Inverno. E com mais cinco pratas e dois bronzes, o país está em terceiro lugar no evento, atrás da Noruega, também com seis ouros, além de oito pratas e cinco bronzes. E a Alemanha continua na frente no quadro geral, com nove ouros, duas pratas e quatro bronzes.

Anfitriã da Olimpíada de Inverno, em Pyeongchang, a Coreia do Sul celebrou o início do ano lunar, feriado nacional no país, com a conquista da sua segunda medalha de ouro. Yun Sung-Bin venceu a disputa masculina do skeleton nesta sexta e se tornou o mais novo herói nacional.

Em suas quatro voltas, o sul-coreano cravou o tempo total de 3min205s55, sendo 1s63 mais rápido que o russo Nikita Tregubov. O pódio foi completado pelo britânico Dom Parsons.

Sem a presença da brasileira Isabel Clark, que iria participar da prova dos snowboard cross na sua despedida olímpica, a disputa acabou sendo vencida pela italiana Michela Moioli. A francesa Julia Pereira foi a segunda colocada, enquanto a checa Eva Samkova, ouro nesse evento nos Jogos de Sochi, faturou a medalha de bronze nesta sexta-feira.

Na prova feminina do slalom do esqui alpino, a sueca Frida Hansdotter venceu a disputa, depois de terminar a primeira volta na segunda posição, concluindo a disputa em 1min38s63. A 0s05 da campeã, ficou a suíça Wendy Holdener. E a austríaca Katharina Gallhuber faturou o bronze com 1min38s95.

No aerials do esqui estilo livre, a bielo-russa Hanna Huskova superou a concorrência de duas chinesas para vencer a disputa com 96s14. Zhang Xin, na segunda posição, e Kong Fanyu, em terceiro lugar, completaram o pódio.