Leve 3, pague 2: artigos esportivos ganham promoção especial na Amazon

A Amazon acaba de lançar uma promoção ideal para quem costuma fazer exercícios físicos em casa ou praticar esportes ao ar livre. Nesta segunda-feira (9), uma série de produtos entraram em uma lista especial do site, e, ao comprar três ou mais itens de lá, o cliente leva de graça aquele de valor mais baixo.

Clique aqui para conferir a página do "Leve 3, pague 2" e ver todas as opções em artigos esportivos. A oferta é válida até 18/11, às 23h59.

Vale lembrar que o desconto aparecerá apenas no momento de finalização do pedido. Ou seja, quem tiver incluído três ou mais itens da promoção no carrinho terá o produto de menor valor excluído do montante final.

Aproveite para conferir, abaixo, algumas opções disponíveis.

Roda de exercícios abdominais

Desenvolvida em plástico de alta resistência, a roda possui eixo de suporte em alumínio e consegue trabalhar simultaneamente os três músculos abdominais, em exercícios de contração e extensão. Alonga e desenvolve a flexibilidade, a resistência, a força e o equilíbrio.

Luvas de boxe

As luvas Power da Adidas são produzidas com estrutura em poliuretano e enchimento em espuma, proporcionando conforto, proteção e durabilidade. São ideais tanto para treinos de competição ou em sacos.

Slam Ball 8kg

Com várias opções de peso, as slam balls são uma importante ferramenta para o treinamento da potência no esporte. Podem ser usadas tanto para intensificar a força e a resistência quanto para trabalho cardiovascular e recuperação de lesões.

Corda ajustável

Essa corda profissional conta com ótima rotação e extensão de 270 cm. Ajustável e leve, ela é uma excelente opção para quem busca uma vida saudável, já que ajuda a emagrecer e a manter uma boa forma física.

Garrafa de água

A garrafa da Nike, nas cores preto e amarelo, possui 600 ml de capacidade e conta com válvula antivazamento. Com design moderno, é um produto essencial para você se manter hidratado durante as corridas ou exercícios em casa ou na academia.

Tapete para ioga

É muito útil ter um tapete desses em casa, já que você pode utilizá-lo para diversos tipos de exercícios. Leve, flexível, atóxico e lavável, ele mede 180 cm x 60 cm x 0,5 cm. Está disponível em diversas cores: preto, verde, azul, laranja, rosa, roxo e vermelho.

Raquete de tênis

Indicada para crianças de 9 a 10 anos, que estão iniciando no esporte, a raquete Wilson US Open 25 é super leve e possui design colorido. Vem com capa protetora.

