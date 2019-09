Murilo Peres avança em terceiro para a semifinal do Mundial de Skate Park

Murilo Peres foi o brasileiro mais bem classificado para as semifinais do Mundial de Skate Park, que está sendo disputado em São Paulo. Ele avançou na terceira posição entre os 17 atletas que passaram e que vão se juntar aos brasileiros Luizinho Francisco e Pedro Barros, e ao norte-americano Heimana Reynolds - o trio ainda não competiu porque entram direto na fase semifinal por causa da boa colocação no ranking mundial.

Nas quartas de final, Murilo marcou 86 pontos, um a menos que o líder Thomas Schaar, dos Estados Unidos. "Está dentro do que eu planejei. Consegui na última volta realizar o que eu queria e foi bacana, pois a torcida estava passando energia. Sabia que ia dar para avançar", comentou o atleta.

Entre uma volta e outra, Murilo ficava andando com seu skate em volta da pista, às vezes dropava e saía rapidinho pelo outro lado, enquanto não estava tendo competição. Isso faz parte de seu estilo. "É um costume, não gosto de ficar muito parado. O dia também estava mais frio, então era bom circular um pouco para se manter aquecido. Acho que ajuda também a diminuir a ansiedade", comentou.

O skatista garante que até guardou algumas surpresas para a semifinal e possível final, a fim de aumentar ainda mais sua pontuação. "Eu até pensei em botar tudo na minha terceira volta, mas preferi optar por algo mais seguro. Ainda tenho muita coisa para mostrar e minha meta é ficar entre os cinco mais bem colocados. Vou atrás disso", avisou.

Um dos trunfos de Murilo Peres é treinar com frequência no local de competição. "É um privilégio incrível ter essa pista, que fica a cinco minutos da minha casa", disse. Neste sábado, ele espera novamente brilhar no "quintal" de sua casa para avançar entre os oito que vão para a final, que está marcada para domingo, às 10h15.

No feminino, quem se classificou com a melhor pontuação para as semifinais foi a britânica Sky Brown, de apenas 11 anos. Ela marcou 59,00 pontos enquanto a segunda colocada foi a japonesa Mami Tezuka, que fez 48,00. Neste sábado, as semifinais das mulheres serão realizadas a partir das 9h50 e as oito mais bem colocadas avançam para a final no mesmo dia, às 15h35.

O Mundial de Skate Park está sendo realizado na pista do Parque Cândido Portinari, em São Paulo. A entrada é gratuita e foram construídas arquibancadas móveis ao redor da área de competição para permitir a presença de torcedores. Do lado de fora há também espaço com quiosques de alimentação, food trucks e área dos patrocinadores.