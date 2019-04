Pelé é internado em Paris, informa rádio

Pelé foi internado no início da manhã desta quarta-feira, em Paris, na França. De acordo com a rádio RMC Sport, o ex-jogador de futebol, de 78 anos, sofreu uma crise de tetania no hotel onde estava hospedado e foi transferido para um hospital na capital francesa.

Pelé viajou a Paris para participar de um evento com o jogador francês Kylian Mbappé na terça-feira. O evento estava programado para o ano passado, mas teve de ser adiado por problemas de saúde do próprio Pelé.

Tetania provoca formigamento e adormecimento das extremidades do corpo, além de contrações de músculos. A crise de tetania pode provocar sudorese (transpiração excessiva) e vômitos. A agência Reuters informou que Pelé teve febre durante a noite. A rádio francesa diz ter confirmado a informação da situação de Pelé com seu staff. A informação é que o caso não é grave.

Nos últimos anos, Pelé precisou ser internado em diferentes situações, o que incluiu um problema no rim. O Rei do Futebol passou por três cirurgias, duas no quadril e uma na coluna. O ex-jogador tem dificuldades de locomoção e precisa de um andador ou cadeira de rodas. Antes, ele andava com a ajuda de uma bengala.