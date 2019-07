Confira a agenda completa do dia dos Jogos Pan-Americanos 2019

Os Jogos Pan-Americanos de Lima começaram na quarta-feira, mas a abertura oficial acontecerá nesta sexta-feira. A competição vai até o dia 11 de agosto, com a cerimônia de encerramento da competição. Como a capital peruana tem duas horas a menos de fuso horário para o Brasil, as disputas não começam tão cedo, mas muitas vezes vão terminar mais tarde.

A programação começa geralmente às 10h - o evento terá transmissão da Rede Record (TV Record e Record News), SporTV e Play Plus (saiba mais sobre a transmissão do Pan-Americano) - e passa da meia-noite, principalmente nos esportes coletivos. As emissoras vão alternando a transmissão dos esportes ao longo do dia, priorizando competição que contam com brasileiros ou que esteja em disputa alguma medalha.

CONFIRA OS EVENTOS DE SEXTA-FEIRA