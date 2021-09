Sem querer, Leticia Bufoni divulga número de Italo Ferreira nas redes: 'Mó mancada'

A skatista Letícia Bufoni, uma das representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio e referência na modalidade, colocou o medalhista de ouro no surfe Italo Ferreira em uma verdadeira 'roubada'. A paulista de 28 anos publicou uma captura de tela nas redes sociais na qual fazia uma ligação de vídeo para o amigo, mas não percebeu que estava revelando o número do potiguar para seus quase 300 mil seguidores.

O resultado foi uma chuva de mensagens destinadas ao celular de Italo, que levou a situação na brincadeira e agradeceu os fãs. No Twitter, os usuários se divertiram com a situação e aproveitaram para colocar o surfista brasileiro do momento em seus grupos de conversa.

"Obrigado pelas mensagens pessoal! Só que tive que trocar de número. @LeticiaBufoni agora são 2 skates", brincou Italo em seu perfil oficial.

Depois de perceber o erro que cometeu, Leticia publicou tuítes descontraídos e fez piada com a situação. "Mó mancada! Deixem o menino em paz... se não ele me mata hahaha". Depois, a vencedora do Mundial de Skate em 2015 retuítou a publicação de Italo e disse: "Uma amiga igual eu não precisa de inimigos!!!"

Obrigado pelas mensagens pessoal! Só que tive que trocar de numero. @LeticiaBufoni agora são 2 skates pic.twitter.com/xPJuZfvh1L — Italo Ferreira (@italoferreira) September 13, 2021

O vencedor da primeira edição do surfe em Olimpíadas está em Trestles, na Califórnia, para a disputa do WSL Finals, competição que vai definir os campeões mundiais da temporada de 2021. Além de Italo, o Brasil conta com Gabriel Medina, líder do ranking, Filipe Toledo e Tatiana Weston-Webb no evento. A final, prevista para esta segunda, foi adiada para terça por conta de uma forte neblina.

Leticia esteve presente na primeira edição de 2021 da SLS, a Liga Mundial de Skate Street, realizada em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Na ocasião, a brasileira não conseguiu classificação para a decisão e viu sua maior fã, Rayssa Leal, vencer a etapa com uma manobra espetacular no final.