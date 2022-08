Tom Brady se torna o jogador mais bem pago da NFL pela primeira vez na carreira; veja os salários

Aos 45 anos, às vésperas de iniciar sua 23ª temporada na NFL, Tom Brady será o atleta mais bem pago da liga. Em seu terceiro ano comandando o ataque do Tampa Bay Buccanners, o quarterback terá um salário extraordinário, que o coloca no topo da lista dos dez atletas mais bem pagos do campeonato. Com um salário de US$ 30 milhões, Brady somará aos vencimentos pagos pela equipe da Flórida mais US$ 45 milhões ganhos com trabalhos extra-campo, totalizando o equivalente a R$ 386,2 milhões.

No topo da lista da Forbes de atletas mais bem pagos da NFL, que pela primeira vez conta apenas com quarterbacks, Brady se destaca, sobretudo, pelos ganhos externos. O astro firmou acordos lucrativos de patrocínio de longo prazo e fundou cinco companhias, entre elas a marca de suplementos TB12; a empresa de NFTs chamada Autograph e a linha de roupas "Brady". Além do aumento dos rendimentos nesta temporada, o astro ainda acertou seu futuro com um contrato milionário com a rede americana de TV FOX Sports, assim que encerrar sua carreira. Quando deixar o futebol americano, Brady terá um contrato de cerca de R$ 1,92 bilhão em dez anos.

O valor impressiona, uma vez que é quase o dobro do que Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, ganha fora dos campos. Mahomes recebe cerca de US$ 22 milhões, aproximadamente R$ 113,3 milhões.

Apesar de Tom Brady dominar a lista dos mais bem pagos com folga, Mahomes também possui números impressionantes. O quarteback de 26 anos estendeu seu vínculo com a franquia do Missouri por dez anos, no valor de US$ 450 milhões, chegando à casa dos R$ 2,3 bilhões, no maior contrato assinado na história da liga.

Em pré-temporada, a NFL inicia oficialmente seus trabalhos no dia 8 de setembro, uma quinta-feira, com o atual campeão, Los Angeles Rams enfrentando o Buffalo Bills.

Estamos cada vez mais perto: FALTA 1 MÊS PARA O KICKOFF 2022! #SetembroSempreChega pic.twitter.com/mkAUH7GAGE — NFL Brasil (@NFLBrasil) August 8, 2022

CONFIRA A LISTA DOS 10 MAIORES SALÁRIOS DA NFL