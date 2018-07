Vanderlei celebra vitória do Santos, mas aponta 'falta de calma para matar jogo'

Mais uma vez o Santos precisou da atuação decisiva do goleiro Vanderlei para conquistar uma vitória na Copa Libertadores. Diante do Estudiantes, na cidade argentina de Quilmes, o goleiro fez defesas importantes e garantiu a vitória por 1 a 0, conquistada com um gol irregular do impedido Arthur Gomes, no primeiro tempo.

"Suportamos bem a pressão e saímos com a vitória. Muito importante esse resultado. Não tomar o gol dá uma tranquilidade maior para os nossos jogadores fazerem o gol lá na frente, definir a jogada", disse Vanderlei, que evitou exaltar seu próprio desempenho na partida válida pelo Grupo F.

"Toda defesa é importante, o mais importante é o coletivo estar bem, todos se doando. Fomos felizes. As características do jogo foram para isso, e eles rifavam a bola na área. Não levamos o gol e isso é importante", comentou o goleiro.

O jogador, contudo, lamentou a falta de tranquilidade do Santos, principalmente no segundo tempo, quando a equipe brasileira aceitou a pressão dos argentinos e esteve perto de ceder o empate. "Faltou um pouco de tranquilidade, não tivemos calma para matar o jogo. Faltou só segurar mais a bola, demos chances para eles virem para cima. Fica como aprendizado", declarou.

Responsável pela jogada que originou o único gol da partida, Eduardo Sasha exaltou a atuação de Vanderlei. "Não é à toa que é um dos melhores goleiros do Brasil. A gente soube sofrer hoje", admitiu o atacante.

"Viemos para cá para pontuar. Um ponto não seria ruim, mas conseguimos uma vitória muito importante. Foi um gol coletivo. Saímos no contra-ataque muito rápido. Todos estão de parabéns", declarou Sasha.