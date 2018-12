Avancini lidera votação de Atleta da Torcida no Prêmio Brasil Olímpico

O Prêmio Brasil Olímpico vai consagrar hoje, no Rio, os Melhores Atletas do ano. Concorrem ao prêmio Ana Marcela (maratona aquática), Ana Sátila (canoagem slalom) e Marta (futebol), no feminino, e Gabriel Medina (surfe), Isaquias Queiroz (canoagem velocidade) e Pedro Barros (skate), no masculino.

Em sua 20ª edição, a premiação também anunciará o Atleta da Torcida, que será escolhido em votação pela Internet. Na disputa estão Ágatha e Duda (vôlei de praia), Arthur Zanetti (ginástica artística), Bruno Fratus (natação), Bruno Rezende (vôlei), Eduarda Amorim (handebol), Érika Miranda (judô), Gabriel Medina (surfe), Henrique Avancini (ciclismo mountain bike), Letícia Bufoni (skate) e Marta (futebol).

Como os votos dos torcedores fazem a diferença, os atletas procuram fazer campanha nas redes sociais para motivar os fãs. No ano passado, por exemplo, quem venceu foi Caio Bonfim, que fez grande campanha nas redes. E desta vez quem está liderando com uma boa margem de diferença é Henrique Avancini, que teve uma temporada incrível no mountain bike.

“Esse prêmio tem um significado mais do que especial para mim porque diz muito mais sobre o poder da bicicleta do que o reconhecimento de algum título meu em si. A comunidade da bicicleta é muito envolvida, muito apaixonada e fiel, e tem uma razão para isso, que é o poder do instrumento bicicleta e o que isso gera na vida das pessoas”, explicou o atleta da Cannondale Factory Racing.

“A bicicleta transcende a barreira do esporte. O leque de benefícios é enorme e por isso que as pessoas se identificam tanto com o ciclista. Não sou um atleta muito famoso no Brasil, mas as pessoas que me seguem e me conhecem, me acompanham com um carinho muito grande. Acredito que seja por isso que essa votação popular tem refletido isso”, continuou.

O evento será realizado no Teatro Bradesco, a partir das 20h. Antes, o COB lançará o seu Hall da Fama.

Vencedores de cada modalidade:

Atletismo: Darlan Romani

Badminton: Ygor Coelho

Basquete: Yago Mateus

Basquete 3 x 3: Luiz Felipe Soriani

Beisebol: Felipe Burin

Boxe: Beatriz Ferreira

Canoagem Slalom: Ana Sátila

Canoagem Velocidade: Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX (Freestyle): Leandro Neto

Ciclismo BMX (Racing): Anderson Ezequiel de Souza Filho (Andinho)

Ciclismo Estrada: Vinicius Rangel Costa

Ciclismo Mountain Bike: Henrique Avancini

Ciclismo Pista: Kacio Fonseca da Silva Freitas

Desportos na Neve: Jaqueline Mourão

Desportos no Gelo: Isadora Williams

Escalada Esportiva: Thais Makino Shiraiwa

Esgrima: Alexandre Camargo

Futebol: Marta Silva

Ginástica Artística: Arthur Zanetti

Ginástica Trampolim: Camilla Gomes

Ginástica Rítmica: Natália Gaudio

Golfe: Luiza Altmann

Handebol: Eduarda Amorim

Hipismo adestramento: João Victor Oliva

Hipismo CCE: Márcio Carvalho Jorge

Hipismo saltos: Pedro Veniss

Hóquei sobre grama: Rodrigo Faustino

Judô: Érika Miranda

Caratê: Vinicius Figueira

Levantamento de peso: Fernando Saraiva Reis

Maratona Aquática: Ana Marcela Cunha

Nado Artístico: Maria Clara Lobo

Natação: Revezamento (Pedro Spajari /Gabriel Santos/Marcelo Chierighini/Marco Antonio Ferreira Junior)

Pentatlo moderno: Maria Iêda Guimarães

Polo Aquático: Gustavo Guimarães

Remo: Uncas Tales Batista

Rúgbi: Bianca dos Santos Silva

Saltos Ornamentais: Ingrid de Oliveira

Skate: Pedro Barros

Softbol: Fernanda Ayumi Missaki

Surfe: Gabriel Medina

Tae kwon do: Edival Pontes (Netinho)

Tênis: Marcelo Melo

Tênis de mesa: Hugo Calderano

Tiro com arco: Marcus Vinícius D'Almeida

Tiro esportivo: Julio Almeida

Triatlo: Manoel Messias

Vela: Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei: Douglas Souza

Vôlei de praia: Ágatha Bednarczuk / Duda Lisboa