Calendário da Olimpíada 2021: Basquete masculino é atração no dia 6; confira horários e programação

O basquete masculino vai conhecer o campeão olímpico. A final dos Jogos Olímpicos de Tóquio acontece na Saitama Super Arena, nesta sexta-feira, às 23h30 (horário de Brasília). Os Estados Unidos entram em quadra para tentar conquistar o quarto ouro consecutivo e o 16º na história. Do outro lado da quadra, a França quer subir no lugar mais alto do pódio pela primeira vez na história. No vôlei feminino, o Brasil enfrenta a Coreia do Sul por vaga na final. Antes disso, na noite desta quinta-feira, mais disputas acontecem do outro lado do mundo.

AGENDA DO DIA - 6 de agosto

ATLETISMO

04h30 - Marcha atlética 20 km feminino (Final)

19h00 - Maratona feminino (Final)

Local: Sapporo Odori Park.

08h25 - revezamento 4x400 masculino (rodada 1)

08h50 - lançamento de dardo feminino (Final)

09h00 - 5000m masculino (Final)

09h35 - 400m feminino (Final)

09h50 - 1500m feminino (Final)

10h30 - revezamento 4x100m feminino (Final)

10h50 - revezamento 4x100m masculino (Final).

BASQUETE FEMININO

01h40 - Estados Unidos x Sérvia (Semifinal)

08h00 - Japão x França (Semifinal)

Local: Saitama Super Arena.

BASQUETE MASCULINO

23h30 - Estados Unidos x França (Final)

Local: Saitama Super Arena.

BOXE

Das 02h00 às 03h40 - médio feminino e leve masculino (semifinais); pesado masculino (Final).

Local: Kokugikan Arena.

CANOAGEM VELOCIDADE

Das 21h30 (dia 6) à 00h50 (dia 7) - C2 500m feminino, C1 1000m masculino, K4 500m feminino e K4 500m masculino (semifinais e finais).

Local: Sea Forest Waterway.

CICLISMO DE PISTA

Das 03h30 às 07h15 - Velocidade feminino (classificatórias, eliminatórias, repescagem e oitavas de final), madison feminino (Final) e velocidade masculino (semifinais e finais).

Local: Velódromo de Izu.

ESCALADA

Das 05h00 às 10h00 - Speed feminino, boulder feminino e lead feminino (finais combinadas).

Local: Aomi Urban Sports Park.

FUTEBOL MASCULINO

06h00 - México x Japão (Disputa pelo bronze).

Local: Saitama Stadium.

FUTEBOL FEMININO

09h00 - Canadá x Suécia (Disputa pelo ouro).

Local: Yokohama Stadium.

GINÁSTICA RÍTMICA

Das 02h50 às 05h45 - Individual geral (classificatórias).

Das 22h00 (dia 6) à 00h40 (dia 7) - Conjuntos (classificatórias).

Local: Centro de Ginástica Ariake.

GOLFE

Das 19h30 (dia 6) às 04h30 (dia 7) - Individual feminino por tacada (rodada final).

Local: Kasumigaseki Country Club.

HANDEBOL FEMININO

05h00 - França x Suécia (Semfinal)

09h00 - Noruega x Comitê Olímpico Russo (Semifinal)

Local: Yoyogi National Stadium.

HIPISMO

Das 07h00 às 10h05 - Salto em equipe (classificatória)

Local: Parque Equestre.

HÓQUEI SOBRE GRAMA FEMININO

07h00 - Holanda x Argentina (Final)

Local: Oi Hockey.

KARATÊ

Das 05h00 às 09h40 - kumite -75 kg masculino (eliminatória, semifinais e final), kata masculino (disputa pelo bronze e final) e kumite 61 kg feminino (semifinais e final).

Local: Nippon Budokan.

LUTAS

Das 06h15 às 10h00 - estilo livre 65 kg masculino, estilo livre 97 kg masculino e estilo livre 50kg feminino (semifinais); estilo livre 74 kg masculino, estilo livre 125 kg masculino e estilo livre 53 kf feminino (disputas pelo bronze e final).

Local: Makuhari Messe Hal A.

NADO ARTÍSTICO

Das 07h30 às 08h35 - Equipes (rotina técnica)

Local: Centro Aquático de Tóquio.

PENTATLO MODERNO

Das 02h30 às 08h15 - Natação feminina, esgrima feminina (rodada bônus), hipismo feminino e corrida/tiro feminino.

Local: Estádio de toque.

POLO AQUÁTICO MACULINO

02h - Montenegro x Croácia (Classificação 5º/8º)

03h20 - Grécia x Hungria (Semifinal)

06h20 - Itália x Estados Unidos (Classificação do 5º/8º)

07h40 - Sérvia x Espanha (Semifinal)

Local: Centro de Polo Aquático de Tatsumi.

POLO AQUÁTICO FEMININO

09h30 - China x Canadá (Classificação 7º/8º)

22h50 - Holanda x Austrália (Classificação 5º/6º)

Local: Centro de Polo Aquático de Tatsumi.

SALTOS ORNAMENTAIS

Das 03h00 às 05h30 - Plataforma 10m masculino (preliminar)

Das 22h00 às 23h40 - Plataforma 10m masculino (semifinal)

Local: Centro Aquático de Tóquio.

TÊNIS DE MESA

07h30 às 10h40 - Equipes masculinas (Final).

Local: Estádio Metropolitano de Tóquio.

VÔLEI DE PRAIA

Das 22h00 (dia 6) à 00h50 (dia 7) - Masculino (disputa pelo bronze e Final).

Local: Shiokaze Park.

VÔLEI FEMININO