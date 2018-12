Preocupado com o COI, Rússia recorre contra decisão favorável a atleta local

Preocupado com possíveis novos atritos com o Comitê Olímpico Internacional (COI), o Comitê Olímpico da Rússia tomou uma decisão inesperada nesta quinta-feira. Apresentou recurso contra uma decisão favorável a um atleta local na Justiça comum. Segundo a entidade russa, a decisão de uma corte de Moscou em favor Alexander Zubkov, do bobsled, poderá trazer mais problemas para o esporte russo junto às autoridades internacionais.

Zubkov faturou duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, em 2014, na Rússia. Mas o atleta local, que carregou a bandeira do seu país na cerimônia de abertura daquele evento, acabou perdendo as conquistas devido a uma punição por doping, no ano passado. Insatisfeito, ele recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês), mas não obteve sucesso.

Então, Zubkov recorreu na Justiça comum, em Moscou. E obteve decisão favorável, que desqualificava a punição aplicada pelas autoridades internacionais. Segundo avaliação dos juízes locais, as definições da CAS não teriam validade em solo russo.

Preocupado com a repercussão do caso, o Comitê Olímpico da Rússia interveio e apresentou recurso nesta quinta contra a corte local. A entidade entende que a decisão pode ser encarada como um desafio às punições aplicadas pelas organizações internacionais, o que pode prejudicar ainda mais a imagem do esporte russo no mundo.

De acordo com o Comitê Olímpico russo, "a decisão da Justiça local pode levantar dúvida sobre se a Rússia realmente observa os maiores princípios na luta contra o doping". A entidade teme que o COI puna o esporte russo novamente, podendo até suspender o país da futura Olimpíada de Tóquio-2020.

A atitude do Comitê russo acontece num momento delicado para o esporte do país, em que as entidades locais tentam se livrar de duras punições internacionais por doping sistemático e até com apoio do governo, segundo denúncias da Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês).

Em setembro, os russos obtiveram grande vitória na Wada, quando a entidade anunciou a reintegração da Agência Antidoping da Rússia (Rusada). Parecia o início de uma reviravolta nas punições aplicadas ao país. Mas, nesta semana, a Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF) decidiu manter a suspensão da modalidade russa nas competições internacionais.