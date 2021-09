Belfort desafia youtuber após nocautear Holyfield; veterano critica árbitro por parar a luta

Vitor Belfort se empolgou após derrotar ninguém menos que Evander Holyfield em luta de boxe na noite deste sábado. O brasileiro, mais conhecido por sua carreira no MMA, desafiou o youtuber Jake Paul, que vem fazendo alguns duelos na nobre arte. Já Holyfield, que tem 58 anos e é considerado uma lenda do boxe, criticou o juiz da luta com Belfort por interromper o embate.

"Tem esse garoto e nós temos US$ 25 milhões (R$ 131 milhões). O vencedor leva tudo! Vamos lá! Ei, Jake Paul, pare de fugir de mim, cara. Eu vou te ensinar uma lição. Você pode ser meu filho. Você vai encontrar o papai aqui no Triller. Pare de correr! Você é uma cadela", disse Belfort. O brasileiro tem 44 anos, enquanto o youtuber americano tem 24.

Jake Paul tem um "cartel" de cinco lutas de exibição no boxe. Já derrotou os youtubers Deji Olatunji e AnEsonGib, o ex-jogador da NBA Nate Robinson e os ex-lutadores de UFC Ben Askren e Tyron Woodley. Em entrevista recente, disse ter vontade de enfrentar Tommy Fury, boxeador profissional e irmão de Tyson Fury, campeão mundial dos pesos-pesados.

Holyfield foi convocado de última hora para enfrentar Belfort, após Oscar de la Hoya não poder entrar no ringue por ter contraído covid-19. Mais jovem, o lutador de MMA demonstrou ter uma forma física bem superior e castigou a lenda do boxe desde o início, levando ao chão ainda na metade do primeiro round.

Holyfield ainda conseguiu se levantar e o combate teve sequência, com Belfort voltando a castigá-lo. Após a segunda queda do americano, o juiz decidiu encerrar por considerar que o veterano não tinha mais condições de seguir. "Acho que foi uma decisão ruim do árbitro. Não acho que o árbitro deveria ter parado a luta tão rápido", criticou Holyfield.

Na mesma noite, Anderson Silva nocauteou Tito Ortiz. Anteriormente, o "Spider" também já havia dito que poderia enfrentar Jake Paul, ou o irmão mais velho dele, Logan Paul, outro youtuber que se arrisca no mundo do boxe.