José Aldo e Demian Maia estão no UFC Fortaleza. Confira card completo

O primeiro evento do UFC no Brasil em 2019 acontece neste sábado, no Centro de Formação Olímpica do Nordeste (CFO), em Fortaleza. O combate principal da noite conta com uma revanche entre o pernambucano Raphael Assunção e o carioca Marlon Moraes. Além disso, o card traz como destaque José Aldo e Demian Maia.

O ex-campeão peso pena, José Aldo, vai encarar o compatriota Renato Moicano. Essa será a primeira luta das três últimas do seu contrato com o UFC. Depois disso, o brasileiro já anunciou que vai se aposentar dos octógonos.

Já o paulista Demian Maia, terá pela frente o norte-americano Lyman Good. Assim como Aldo, restam apenas três combates para encerrar o vínculo com a organização. Para ele, vale manter o recorde de maior número de vitória no Ultimate entre os brasileiros e tentar mais uma finalização em sua carreira.

Confira o card completo do evento:

UFC Fortaleza

2 de fevereiro de 2019, no Ceará

CARD PRINCIPAL (23h, horário de Brasília):

Peso galo: Raphael Assunção x Marlon Moraes

Peso pena: José Aldo x Renato Moicano

Peso meio médio: Demian Maia x Lyman Good

Peso leve: Charles do Bronx x David Teymur

Peso meio pesado: Johnny Walker x Justin Ledet

Peso palha: Livinha Souza x Sarah Frota

CARD PRELIMINAR (20h, horário de Brasília):

Peso médio: Anthony Hernandez x Markus Maluko

Peso mosca: Mara Romero Borella x Taila Santos

Peso meio médio: Thiago Pitbull x Max Griffin

Peso pesado: Júnior Albini x Jairzinho Rozenstruik

Peso galo: Ricardo Carcacinha x Said Nurmagomedov

Peso mosca: Magomed Bibulatov x Rogério Bontorin

Peso pena: Geraldo de Freitas x Felipe Cabocão