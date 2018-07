Após cirurgia, Rafael Nadal acumula fracassos na temporada

O calvário de Rafael Nadal parece não ter fim. O tenista espanhol acumula diversos fracassos desde que venceu Roland Garros, em junho de 2014, e não consegue recuperar o bom tênis que o colocou no topo do mundo diversas vezes. Nos últimos dez torneios após o título no saibro parisiense, vitória apenas em Buenos Aires, contra adversários fora do Top 50.

Durante os últimos dez meses, o canhoto de Mallorca sofreu reveses para adversários de pouca expressão no circuito com apresentações abaixo do comum. Nas últimas oito derrotas, apenas dois adversários estavam colocados entre os 20 primeiros do ranking: Tomas Berdych, 7º (vitória no Aberto da Austrália), e Milos Raonic, 6º (vitória em Indian Wells).

A sequência ruim foi iniciada em Halle, duas semanas após o nono título em Paris, mas se agravou após a cirurgia no apêndice, em novembro, que o deixou fora do ATP Finals, em Londres, e prejudicou o início de temporada do tenista. Após o retorno ao circuito em janeiro, o espanhol acumulou novas derrotas e deverá ter dificuldades na gira de saibro que começará no próximo mês e contará com os Masters 1000 de Roma e Monte-Carlo antecipando Roland Garros.