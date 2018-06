Atual campeã, Svitolina bate estoniana e vai à final no Torneio de Roma

Chegou ao fim neste sábado a surpreendente trajetória da estoniana Anett Kontaveit no Torneio de Roma. A 26.ª colocada do ranking não resistiu ao favoritismo da atual campeã no saibro da capital italiana, a ucraniana Elina Svitolina, que venceu a semifinal por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e garantiu vaga na decisão.

Svitolina precisou de 1h14min para garantir a classificação. Desta forma, a quarta colocada do ranking mantém as chances de conquistar o bi em Roma e garantir o terceiro título na temporada, que seria também o 12.º de sua carreira na WTA, aos 23 anos.

Neste sábado, a ucraniana entrou com o favoritismo, mas precavida. Afinal, Kontaveit já havia surpreendido duas tenistas do Top 10. Nas oitavas de final, passara pela norte-americana Venus Williams, número 9 do mundo, enquanto nas quartas, eliminara a dinamarquesa Caroline Wozniacki, vice-líder do ranking.

Mas com a bola em jogo, Svitolina mostrou por que é uma das principais tenistas desta temporada. Ela assumiu o controle da partida e deu poucas chances à adversária. Até teve o serviço quebrado em uma oportunidade, no primeiro set, mas aproveitou quatro dos cinco break points que teve para fechar.

Agora, Svitolina espera para conhecer sua adversária na decisão. Ela vai encarar a vencedora do duelo entre a líder do ranking mundial, a romena Simona Halep, e a russa Maria Sharapova, atual número 40 do mundo, que se enfrentam ainda neste sábado.