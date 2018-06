Capitã dos Estados Unidos na Fed Cup diz que Serena está pronta para reestrear

A capitã dos Estados Unidos na Fed Cup, Kathy Rinaldi, afirmou em entrevista coletiva nesta quarta-feira que Serena Williams está preparada para retornar às quadras e a expectativa é que ela volte a atuar em alto nível no duelo do país contra a Holanda nos dias 10 e 11, na cidade de Asheville, na Carolina do Norte.

+ Nastase tem pena reduzida por polêmicas em confronto da Fed Cup

+ Organização do Rio Open anuncia ingressos esgotados para as quartas de final

"É um rápido retorno depois que ela teve seu primeiro filho. Ela é muito profissional e tem muito orgulho em atuar pelo país. Ela está pronta", disse a ex-tenista norte-americana.

Serena está afastada do circuito profissional há quase um ano - seu último jogo oficial foi em 28 de janeiro de 2017. Em 30 de dezembro, quatro meses após dar à luz a sua primeira filha, ela fez um jogo de exibição contra a letã Jelena Ostapenko. Chegou a vencer um set no confronto em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, que terminou com o triunfo da oponente por 6/2, 3/6 e 10 a 5 no match tie-break.

O duelo contra a Holanda acontecerá em quadra coberta. O último jogo oficial de Serena, hoje com 36 anos, aconteceu na conquista do Australian Open do ano passado, quando ela ergueu a 23ª taça de um Grand Slam.

O time que defenderá os Estados Unidos na estreia da Fed Cup deste ano terá Serena, sua irmã mais velha, Venus, CoCo Vandeweghe e Lauren Davis. A equipe holandesa será formada por Richel Hogenkamp, Arantxa Rus, Lesley Kerkhove e Demi Schuurs.