Carol Meligeni ganha ITF de Viena e celebra seu terceiro título seguido de duplas

A paulista Carol Meligeni pegou gosto pelas conquistas. Neste sábado, a tenista ergueu seu quarto troféu de duplas no ano, o terceiro de maneira consecutiva. Ao lado da polonesa Martyna Kubka, venceu as russas Kazionova e Andreev, de virada, na final do ITF W25 de Viena, na Áustria.

Semana passada, ao lado da britânica Sarah Beth Grey, Carol Meligeni havia conquistado o título de ITF W60 de Prerov, na República Checa, que a levou para o Top 200 do ranking. Agora, com nova parceria, sofreu mais que o previsto para nota taça. Mas, conseguiu virar a decisão para 2 a 1, parciais de 6/7 (1/7), 6/4 e 10/7, em 1h54.

Leia Também Tsitsipas é eliminado por jovem espanhol Alcaraz; Osaka cai para novata canadense

Com o resultado, Carol agora soma 19 conquistas em torneios ITF de duplas na carreira e vai subir para o 180° lugar no ranking da ATP. Por um erro na última divulgação, ela apareceu na 215ª posição. Mas a correção a colocou em 185ª com os pontos somados de Prerov. Vai ganhar mais cinco posições, portanto, após nova conquista.

"Estou muito feliz com mais esse título, com mais uma parceira diferente. Me deixa muito animada e confiante para os próximos torneios", disse Carol, que também ergueu os troféus do ITF W25 de Bydgoszcz (Polônia) e do ITF W25 de Vrnjacka Banja (Sérvia).

Em cinco semanas seguidas de competição de duplas, ela foi campeã em quatro, perdendo apenas uma decisão. A deste sábado, em Viena, com certeza foi a mais dura, com 1h54 de duração diante das empolgadas e fortes russas.

A sobrinha de Fernando Meligeni vai encostar em Luísa Pigossi, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio e na 170ª posição do ranking, e já superou Luísa Pigossi, também medalhista no Japão, e atualmente no 187° lugar.