Chuva interrompe estreia de Marcelo Melo e outros 16 jogos em Wimbledon

A chuva causou a interrupção de jogos nesta quarta-feira pela primeira vez nesta edição de Wimbledon. Entre as partidas paralisadas está a da estreia de Marcelo Melo e do polonês Lukasz Kubot. Os atuais campeões do Grand Slam britânico venciam os locais Luke Bambridge e Jonny O'Mara por 6/4, 6/3 e 3/4 quando o jogo precisou ser interrompido.

A partida será retomada por volta das 9h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira. Melo e Kubot formam a dupla cabeça de chave número dois do torneio e são os favoritos contra os tenistas da casa.

Outro brasileiro entrará em quadra nesta quinta. Bruno Soares fará sua estreia, ao lado do local Jamie Murray, formando a parceria cabeça de chave número 5 do evento. Eles vão encarar o italiano Paolo Lorenzi e o espanhol Albert Ramos Viñolas.

"Fizemos uma belíssima preparação. Conseguimos descansar uns dias depois de Queen's e tivemos tempo suficiente para trabalhar a preparação física e no que precisamos ajustar. Pegamos firme nos treinos para encarar esses jogos de 5 sets que são bem mais longos do que o nosso dia a dia no circuito", comentou Soares, ao projetar a estreia.

JOGOS ADIADOS

Ao todo, a chuva causou o adiamento de 17 partidas nesta quarta. Foram seis da chave masculina, cinco de duplas masculinas e mais seis de duplas femininas. Entre os jogadores de simples que tiveram partidas interrompidas estão o croata Marin Cilic, atual vice-campeão, o suíço Stan Wawrinka e norte-americano John Isner.

Um dos candidatos ao título, Cilic vencia o argentino Guido Pella por 6/3, 6/1 e 3/4 quando a chuva paralisou de vez o jogo, então disputado na quadra 1. Wawrinka, por sua vez, perdia do italiano Thomas Fabbiano, que furou o qualifying, por 6/7 (7/9), 3/6 e 6/5.

E Isner fazia um duro duelo com o belga Ruben Bemelmans, que estava na frente quando a partida foi interrompida. Ele vencia o jogo por 1/6, 4/6, 7/6 (8/6), 7/6 (7/3) e 4/3. Vale destacar que, no terceiro set, o americano chegou a ter um match point.

No feminino, dois jogos nem chegaram a ter início. O confronto entre checa Katerina Siniakova e a tunisiana Ons Jabeur e o duelo entre a ucraniana Lesia Tsurenko e a checa Barbora Strycova foram adiados para esta quinta.

FEDERER CONHECE RIVAL

Após vencer com facilidade o eslovaco Lukas Lacko, Roger Federer conheceu seu adversário da terceira rodada. Será o alemão Jan-Lennard Struff, que despachou o croata Ivo Karlovic com uma grande virada. Ele resistiu aos 61 aces do rival para vencer por 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (5/7), 3/6, 7/6 (7/4), 7/6 (7/4) e 13/11.