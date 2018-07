David Goffin derrota americano e encara Federer na semi na Basileia

O suíço Roger Federer, atual número 2 do mundo, conheceu no final desta sexta-feira o seu adversário na semifinal do Torneio da Basileia, um ATP 500 disputado em quadras duras e cobertas de sua cidade natal. Será o belga David Goffin, que bateu o norte-americano Jack Sock por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3, em 1 hora e 18 minutos.

Por ser o último jogo da programação na quadra principal, o duelo entre David Goffin e Jack Sock foi prejudicado pelo fato de as outras três partidas das quartas de final terem ido ao terceiro set. Inclusive a vitória de virada de Roger Federer sobre o francês Adrian Mannarino. Assim, o confronto entre o belga e o norte-americano começou por volta das 23 horas locais e teve pouca presença de público.

Neste sábado, contra Roger Federer, David Goffin tentará ganhar do suíço pela primeira vez no circuito profissional da ATP. Em cinco jogos até agora, o número 10 do mundo perdeu todas.

A rodada deste sábado começa às 10h30 (de Brasília) com o outro duelo da semifinal entre o croata Marin Cilic, cabeça de chave número 2 na Basileia, e o argentino Juan Martin del Potro. No confronto direto, ampla vantagem para o tenista sul-americano - nove vitórias em 11 partidas.