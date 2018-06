Lenda do tênis, Maria Esther Bueno está internada em estado grave

Maior tenista brasileira de todos os tempos, Maria Esther Bueno, de 78 anos, está internada em estado grave em São Paulo. A informação foi confirmada pelo hospital em que a ex-atleta está, o 9 de Julho. Não foram divulgados maiores detalhes sobre sua condição.

Segundo o comunicado do hospital, Maria Esther Bueno está sob seus cuidados desde maio. A notícia da internação, no entanto, vazou apenas nesta terça-feira. Após desencontros de informação, então, o 9 de Julho divulgou nota para confirmar que ela em estado grave.

Maria Esther descobriu um câncer no lábio em 2017. A ex-tenista realizou tratamento no ano passado, chegou a apresentar melhora há alguns meses, mas precisou ser novamente internada no mês passado. Os exames mostraram que o câncer havia se espalhado pelo corpo.

São 19 títulos de Grand Slam no currículo da ex-tenista, que alcançou o topo do ranking feminino em diversas oportunidades. São sete troféus de simples nos quatro principais torneios do circuito, sendo três em Wimbledon e outros quatro no US Open, além de 12 conquistas de duplas. Nos últimos anos, ela vinha comentando grandes torneios da modalidade no canal SporTV.