Melo/Kubot, Nadal e Muguruza são eleitos 'Campeões Mundiais' pela ITF

A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira os atletas eleitos "Campeões Mundiais de 2017", escolhendo a parceria formada pelo brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot como a melhor dupla do ano. Os espanhóis Rafael Nadal e Garbiñe Muguruza também receberão a honraria em cerimônia marcada para 5 de junho de 2018, durante a disputa de Roland Garros.

+ Marcelo Melo: 'As pessoas já me reconhecem na rua'

+ Brasil terá apenas Bia Haddad na chave principal de simples na Austrália

Melo e Kubot disputaram em 2017 a primeira temporada como parceiros fixos. E eles tiveram sucesso imediato, tanto que foram campeões de Wimbledon. Além disso, conquistaram mais cinco taças, sendo três delas de torneios de nível Masters 1000, disputados em Miami, Madri e Paris, fechando a temporada em primeiro lugar no ranking de duplas.

"Estou muito feliz e honrado de ser nomeado Campeão Mundial pela ITF. É algo com o que sonhamos e agora nós fizemos isso acontecer. Este ano foi incrível para mim e Lukasz, o primeiro ano em que jogamos juntos. Terminar o ano como a dupla número 1 do mundo significa muito para mim", disse o brasileiro.

Com a eleição dos espanhóis Nadal e Muguruza, esta é a primeira vez desde a escolha dos norte-americanos Pete Sampras e Lindsay Davenport em 1998 que dois tenistas do mesmo país são apontados como os melhores do ano pela ITF.

Nadal venceu a premiação pela terceira vez, enquanto Muguruza nunca havia sido escolhida. O espanhol, aos 31 anos, se tornou o tenista mais veterano a ser premiado após ser campeão de Roland Garros e do US Open em 2017, além de finalista dos outros dois torneios do Grand Slam, tendo fechado a temporada na liderança do ranking da ATP.

Muguruza, por sua vez, terminou o ano em segundo lugar na lista da WTA, tendo sido campeã de Wimbledon. E, com o prêmio, se tornou a primeira espanhola desde Arantxa Sanchez em 1994 a ser escolhida.

Além disso, entre outros premiados pela ITF, a taiwanesa Chan Yun-Jan e a suíça Martina Hingis foram eleitas as melhores duplistas.