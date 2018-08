Zverev avança em Washington e busca bicampeonato contra australiano

O alemão Alexander Zverev está de volta à final do Torneio de Washington. Atual campeão do ATP 500 norte-americano, o número 3 do mundo avançou à decisão ao superar neste sábado o grego Stefanos Tsitsipas, o 32º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Cabeça de chave número 1, o alemão quer se tornar o primeiro bicampeão consecutivo ATP 500 preparatório para o US Open e disputado em quadras duras desde que o argentino Juan Martin del Potro o fez em 2008 e 2009.

"Estou jogando muito bem aqui", disse Zverev, que soma 15 vitórias em 17 jogos na sua carreira no Torneio de Washington. "Espero que eu possa continuar a fazê-lo domingo e espero que nos próximos anos também."

Zverev vai enfrentar na decisão o australiano Alex de Minaur, número 72 do mundo, que bateu, de virada, o russo Andrey Rublev, 46º colocado no ranking, por 5/7, 7/6 (10/8) e 6/4. Antes, havia avançado por W.O. às semifinais após o britânico Andy Murray abandonar o torneio alegando fadiga.

Aos 21 anos, Zverev era o jogador mais velho nas semifinais, pois Tsitsipas e Minaur, tem ambos 19, enquanto Rublev, está com 20 anos. "Eu acho que sou o único que tem permissão para comprar uma bebida nos Estados Unidos, certo?", brincou o alemão.

DUPLAS

Classificados à final do Torneio de Washington, Bruno Soares e o britânico Jamie Murray conheceram na noite deste sábado os adversários na decisão deste domingo. Eles vão encarar o norte-americano Mike Bryan e o francês Edouard Roger-Vasselin.