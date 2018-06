Zverev e Thiem vencem na estreia no Masters de Madri

Representantes da nova geração, e já com status de cabeças de chave, o alemão Alexander Zverev e o austríaco Dominic Thiem estrearam com vitória no saibro do Masters 1000 de Madri, na Espanha, nesta quarta-feira. Eles avançaram direto às oitavas de final, por serem "bye" na rodada de abertura.

+ Melo e Soares vencem e avançam com suas duplas às quartas em Madri

+ Nadal arrasa Monfils na estreia do Masters de Madri e amplia recorde no saibro

Segundo cabeça de chave, Zverev foi quem teve mais facilidade na primeira partida no torneio, ao vencer o russo Evgeny Donskoy por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. O atual número três do mundo vai encarar agora o argentino Leonardo Mayer, 45º do mundo.

O tenista da Argentina avançou na chave ao superar o local Fernando Verdasco por 6/2 e 6/1, também nesta quarta. Zverev e Mayer vão se enfrentar no circuito profissional pela primeira vez.

Thiem, por sua vez, precisou de três sets para bater o argentino Federico Delbonis com parciais de 4/6, 6/3 e 7/5. Quinto cabeça de chave, o austríaco esteve em quadra por 2h23min para conseguiu eliminar o rival que veio do qualifying.

Seu próximo adversário será o embalado croata Borna Coric, que atropelou o alemão Jan-Lennard Struff por 6/0 e 6/2. No confronto direto entre Coric e Thiem, cada tenista venceu uma partida no circuito.

Se confirmar o favoritismo, o austríaco vai cruzar nas quartas de final com o vencedor do duelo entre o local Rafael Nadal, maior favorito ao título, e o argentino Diego Schwartzman. O tenista da Argentina avançou ao despachar o local Feliciano López por 7/5, 2/6 e 6/2.

Na sequência, seu desafio será encarar o embalado Nadal, atual número 1 do mundo, recordista de set vencidos de forma consecutiva no saibro e dono dos títulos de Montecarlo e Barcelona nas últimas semanas.

Ainda nesta quarta, o belga David Goffin venceu em sua estreia ao superar o holandês Robin Haase por 7/5 e 6/3. Em seguida, ele enfrentará o britânico Kyle Edmund, algoz do sérvio Novak Djokovic nesta quarta.