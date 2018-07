Alexander Rossi vence em Long Beach e assume a liderança da Indy

O norte-americano Alexander Rossi confirmou o seu domínio do fim de semana da etapa de Long Beach, a terceira da temporada 2018 da Fórmula Indy, e ganhou neste domingo a corrida, disputada em um circuito de rua. Assim, faturou a terceira vitória da sua carreira na categoria baseada nos Estados Unidos.

O triunfo foi o primeiro de Rossi no ano e começou a ser construído ainda no sábado, quando o piloto da Andretti Autosport faturou a pole position. Neste domingo, o norte-americano liderou 71 das 85 voltas e assumiu a ponta pela última vez quando faltavam nove para o término ao ultrapassar o australiano Will Power, da Penske, em uma relargada.

O resultado também colocou Rossi na liderança do campeonato - o norte-americano havia ficado na terceira posição nas duas provas anteriores. Ele agora soma 126 pontos, tendo deixado para trás o compatriota Josef Newgarden, da Penske, que está com 103 após fechar a prova em Long Beach na sétima posição, seguido por Graham Rahal, com 93.

O britânico Ed Jones, da Ganassi, terminou a prova deste domingo na terceira posição, enquanto o novato norte-americano Zach Veach, da Andretii, foi o quarto. Rahal, também dos Estados Unidos, ficou em quinto, se recuperando após se envolver em acidente com Sebastien Pagenaud logo na primeira volta, o que provocou o abandono do francês.

O norte-americano Marco Andretti foi o sexto colocado, à frente de Newgarden e do brasileiro Tony Kanaan, da Foyt, que fez uma prova consistente para assegurar a oitava colocação. O canadense James Hinchcliffe e o norte-americano Charlie Kimball completaram a lista dos dez melhores em Long Beach. Já Matheus Leist, outro brasileiro do grid e da Foyt, concluiu a corrida na 14ª posição.

Após a disputa da terceira etapa da Indy, os representantes do País estão distante dos líderes do campeonato na classificação geral, com Kanaan em 11º lugar e Leist na 20ª posição.

A próxima corrida da Indy está marcada para 22 de abril, quando será disputada a etapa do Alabama, novamente em um circuito de rua.