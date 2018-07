Após Cacá vencer a 1ª, Serra ganha a 2ª prova no Velopark e lidera a Stock Car

Depois de Cacá Bueno largar na pole e vencer a primeira corrida da rodada dupla da etapa do Velopark, neste domingo à tarde, em Nova Santa Rita (RS), Daniel Serra ganhou a segunda prova do dia, faturou o seu segundo triunfo nesta temporada e se garantiu na liderança da classificação geral da Stock Car.

Anteriormente, o atual campeão da categoria havia vencido na abertura do campeonato, no circuito de Interlagos, em São Paulo, que foi palco de uma corrida de duplas. Com este seu novo bom resultado, ele passou a contabilizar 80 pontos na liderança, enquanto Cacá Bueno virou o novo vice-líder, com 65.

Logo atrás do piloto da Eurofarma nesta segunda corrida, Marcos Gomes ficou em segundo lugar pela Cimed Racing e o pódio foi completado por Julio Campos, da Prati-Donaduzzi Racing. Átila Abreu (Shell V-Power), Felipe Fraga (Cimed Racing), Thiago Camilo (Ipiranga Racing), Ricardo Zonta (Shell V-Power), Cacá Bueno (Cimed Racing), Rubens Barrichello (Full Time Sports) e Allam Khodair (Blau Motorsport), nesta ordem, completaram o grupo dos dez primeiros colocados desta prova.

"Eu sabia que o carro era muito bom. Largando onde larguei na primeira corrida foi um pouco mais complicado, por causa da classificação na chuva, e também não fui perfeito nas minhas decisões e perdi tempo. Na segunda era muito importante eu passar o Marcos (Gomes) e me defender dele com o push e aí sim abrir vantagem, porque eu sabia que teria de abastecer, enquanto alguns pilotos não iriam. Estou muito feliz", afirmou Serra ao comemorar a sua vitória e se referindo ao fato de que ultrapassou o piloto da Cimed Racing já na segunda volta desta prova para depois partir rumo ao triunfo.

FIM DO LONGO JEJUM

Pouco antes desta vitória de Serra, Cacá Bueno não deu chances aos adversários na primeira prova do dia e encerrou um longo jejum que durou 55 corridas e quase dois anos sem subir no topo do pódio. Após largar da pole, o pentacampeão da categoria foi dominante e segurou a pressão de Ricardo Zonta nas voltas finais para alcançar a sua 26ª vitória na carreira e ir ao pódio pela 78ª vez.

"Estou feliz da vida. Reencontramos o caminho. O carro é extremamente bom na pista seca, mas ainda não é o melhor. O Zonta vinha mais rápido. Na chuva, no entanto, é um fenômeno. Vamos melhorando ao longo do ano para buscar este título", disse o veterano piloto, que depois revelou ter sofrido fisicamente para vencer. "A corrida foi boa, estava muito quente e depois do pit stop minha pressão até baixou um pouco, por isso tive que esperar uns dois minutinhos para sair do carro após o fim da prova", reforçou.

Zonta, assim, terminou em segundo lugar e foi seguido por Julio Campos, terceiro colocado. Felipe Fraga, Ricardo Maurício, Lucas Foresti, Gabriel Casagrande, Daniel Serra, Marcos Gomes e Allam Khodair completaram, nesta ordem, o grupo dos dez primeiros colocados nesta disputa inicial do dia em Nova Santa Rita.

Terceiro nesta primeira prova, Fraga também é o terceiro colocado do campeonato, com 59 pontos, seguido de Julio Campos (55), Ricardo Zonta (47), Gabriel Casagrande (45), Marcos Gomes (41), Rubens Barrichello (36), Lucas di Grassi (35) e Max Wilson (30) fechando os grupo dos primeiros da classificação geral.

A próxima corrida da Stock Car será realizada no dia 6 de maio, em Londrina, que será palco da quarta etapa desta temporada, que também contou neste ano com uma prova em Curitiba, além das disputas em São Paulo e Nova Santa Rita.