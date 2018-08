Dovizioso supera Rossi e é pole na etapa checa da MotoGP; Márquez sai em terceiro

Em mostra da força da Ducati, o piloto italiano Andrea Dovizioso conseguiu neste sábado a pole para a etapa da República Checa da MotoGP, a 10.ª de 19 corridas previstas para a temporada de 2018. No circuito de Brno, o atual quarto colocado do campeonato superou na última volta do treino oficial de e classificação os favoritos Valentino Rossi e Marc Márquez para cravar o melhor tempo em 1min54s689.

+ Pedrosa bate próprios recordes e lidera treinos livres da MotoGP em Brno

+ Confira mais notícias de MotoGP

+ Veja tudo sobre esportes a motor

Multicampeão da categoria, Valentino Rossi ficou com a segunda colocação no grid de largada com o tempo de 1min54s956. O piloto da Yamaha ficou na frente do rival espanhol Marc Márquez, da Honda, por apenas cinco milésimos de segundo. Assim, com 1min54s961, o tetracampeão mundial e atual líder da temporada completará a primeira fila em Brno.

Esta é a primeira pole de Andrea Dovizioso na temporada de 2018 e a sua primeira na MotoGP desde a etapa da Malásia de 2016. A melhor volta, completada já com o tempo esgotado no treino oficial de classificação, veio com uma combinação de pneus duros na frente e macios atrás.

Quem abre a segunda fila do grid é o espanhol Jorge Lorenzo. O piloto da Ducati exibiu ótimo desempenho nas duas partes do treino de classificação. Chegou a liderar nos primeiros minutos, mas não teve sorte na escolha dos pneus para a segunda tentativa de tempo e foi superado não só pelo seu companheiro de equipe como por Valentino Rossi e Marc Márquez.

Ao lado de Jorge Lorenzo estarão o inglês Cal Crutchlow e o iataliano Danilo Petrucci. O francês Johann Zarco, o italiano Andrea Iannone, o norte-americano Álex Rins e o espanhol Dani Pedrosa completam os 10 primeiros colocados no grid de largada. Maverick Viñales, o terceiro colocado da temporada, larga apenas da 12.ª colocação neste domingo.

Na tabela de classificação da temporada, Marc Márquez lidera com 165 pontos, seguido por Valentino Rossi, que tem 119. Maverick Viñales está perto com 109 e Andrea Dovizioso é o quarto com 88, empatado com Johann Zarco.