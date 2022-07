Hamilton elogia Russell após conquista da 1ª pole no GP da Hungria de Fórmula 1

Lewis Hamilton elogiou o seu companheiro de Mercedes, George Russell, após o jovem piloto conquistar a primeira pole da carreira, nesse sábado, no circuito de Hungaroring, em Budapeste (Hungria). O inglês heptacampeão de Fórmula 1 fez apenas o sétimo tempo com 1min18s142 contra 1min17s377 de Russell. O GP da Hungria começa às 10h (de Brasília) de domingo.

"Tentei ativar o DRS, mas não funcionou, o que é uma pena. A sensação no carro era ótima, a primeira fila era definitivamente possível. Teria sido incrível uma primeira fila, pelo time, pela estratégia. Faz parte. Parabéns ao George, ele fez um trabalho incrível", afirmou Hamilton.

A curiosidade é que essa foi a primeira vez em que Hamilton e Max Verstappen não largam entre os seis primeiros desde o GP de Bahrein, em 2018, quando ambos receberam punições no grid. Na Hungria, o holandês da Red Bull, atual campeão da F-1, sairá na décima posição.

O inglês Russell, de 24 anos, foi o terceiro piloto da temporada a conquistar pela primeira vez a pole. Antes deles foram estreantes Sergio Perez e Carlos Sainz. Na segunda e terceira colocações vão largar as duas Ferraris: Carlos Sainz e Charles Lecrerc, respectivamente. A classificação do campeonato 2022 é a seguinte: Verstappen lidera com 233 pontos, seguido por Lecrerc (170) e Perez, também da Red Bull, com 163.