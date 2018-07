Márquez é punido e Viñales larga na pole na etapa das Américas da MotoGP

Marc Márquez foi o mais rápido no treino de classificação da etapa das Américas da MotoGP, mas não vai largar da primeira posição na prova deste domingo, a terceira das 19 previstas para a temporada 2018. Neste sábado, o espanhol da Honda foi punido pela organização por supostamente atrapalhar um rival e começará a corrida em Austin da quarta posição.

Márquez havia cravado a pole position com a marca de 2min03s658, mas foi punido com a perda de três posições no grid porque as autoridades da MotoGP consideraram que ele atrapalhou uma volta rápida do compatriota Maverick Viñales. Com a penalidade, Márquez perdeu a sexta pole consecutiva no Texas.

E foi exatamente o espanhol da Yamaha que herdou a primeira posição no grid, pois ele havia sido o segundo mais rápido do classificatório, com 2min04s064. E o italiano Andrea Iannone, da Suzuki, após registrar a marca de 2min04s209, largará da segunda posição. Ele foi apenas 0s001 mais rápido do que o francês Johann Zarco, da Yamaha Tech, que começará a prova da terceira posição.

Na segunda fila do grid de largada da etapa das Américas, Márquez terá a companhia do italiano Valentino Rossi, da Yamaha, e do espanhol Jorge Lorenzo, da Ducati. E a relação dos dez primeiros colocados é completada, em ordem, pelo britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda e que lidera o campeonato, pelo italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, pelo espanhol Dani Pedrosa, da Honda, e pelo italiano Danilo Petrucci, da Pramac Ducati.

Embora tenha perdido a pole, Márquez chega para a etapa das Américas como um dos favoritos, afinal, venceu as últimas cinco provas em Austin. A largada está marcada para as 16 horas (de Brasília) deste domingo.