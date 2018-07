Márquez sua, mas confirma domínio na Alemanha com pole na última tentativa

Atual líder do Mundial de MotoGP, o espanhol Marc Márquez conquistou neste sábado, em Sachsenring, a pole no treino classificatório da etapa da Alemanha, que acontecerá no domingo. O tempo de 1min20s270, cravado na última volta feita por ele, foi suficiente para o piloto garantir a primeira posição no grid de largada dessa corrida pela nona vez seguida, se contar todas as categorias da motovelocidade.

Seja pelo Mundial de 125cc, de MotoGP2 ou de MotoGP, Márquez conquista a primeira posição na largada e a vitória em Sachsenring desde 2010. O piloto da Honda mantém essa sequência invicta na principal categoria da motovelocidade desde 2013, ano de estreia do espanhol na elite do esporte. Foi a terceira pole dele em 2018.

O feito deste sábado, porém, encontrou resistência imposta por Danilo Petrucci, que só perdeu a pole na última tentativa de Márquez. Oitavo colocado no Mundial, com 71 pontos, o piloto italiano da Ducati foi apenas 25 centésimos mais lento do que o rival espanhol.

Irregular na temporada de 2018, o tricampeão da MotoGP Jorge Lorenzo, também da Ducati, fez o tempo de 1min20s327 e vai largar na terceira posição na etapa da Alemanha. Em sétimo lugar na classificação, o piloto espanhol tem 75 pontos ganhos na atual temporada da MotoGP, apesar das duas vitórias conquistadas em 2018.

Tetracampeão da MotoGP, Márquez lidera o Mundial deste ano com 140 pontos, enquanto Valentino Rossi é o segundo colocado, com 99 - o italiano vai largar em sexto. Quarto colocado no grid, Maverick Viñales tem 93 pontos e é o terceiro na classificação do campeonato.

Sachsenring será palco da nona etapa desta temporada, que conta com um total de 19 provas. A largada da corrida na Alemanha está marcada para acontecer às 9 horas (de Brasília) deste domingo.