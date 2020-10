Neymar, Medina e Magic Johnson: grandes nomes do esporte parabenizam Hamilton por recorde

Neste domingo, Lewis Hamilton conseguiu um feito impressionante na Fórmula 1: igualou o número de vitórias de Michael Schumacher na categoria ao triunfar no GP de Eifel, na Alemanha. O feito não passou batido por grandes astros do esporte, que parabenizaram britânico em suas redes sociais. Entre eles, nomes como Neymar, Felipe Massa, Gabigol, Jêrome Boateng, Vinícius Júnior, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Magic Johnson.

Neymar postou uma foto em que Hamilton aparece ao lado de uma placa dizendo "91 vitórias" e "obrigado Schumacher" - o atacante do PSG ainda colocou emojis de coroa e de mãos e oração. Vinícius Júnior, por sua vez, compartilhou um vídeo postado pelo próprio Hamilton com os dizeres "Parabéns! Você merece", junto com um emoji de coração.

Campeões mundiais de surfe, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira parabenizaram o piloto da Mercedes. Medina compartilhou o vídeo de Hamilton com as palavras "parabéns, irmão! Inspirador", além de um emoji de bode (bode, em inglês, é goat, sigla para greatest of all times, ou melhor de todos os tempos). Ítalo compartilhou um vídeo da Fórmula 1 com as palavras "parabéns, parceiro".

Rival de Hamilton no primeiro dos seis títulos que o britânico conquistou na Fórmula 1, o piloto brasileiro Felipe Massa também se manifestou. "Parabéns por igualar o recorde de 91 vitórias de Michael. Muito merecido!", escreveu.

O perfil de Michael Schumacher, administrado pela família do alemão já que ele se encontra em coma, foi outro a dar os parabéns. "Parabéns a Lewis, que feito impressionante de um piloto verdadeiramente excelente. Não podemos negar que teríamos adorado que Michael detivesse esses recordes, mas como ele mesmo costumava dizer: "Os recordes estão aí para serem quebrados", escreveram.

Mick Schumacher, filho do heptacampeão deu um capacete do pai a Hamilton logo após a corrida, mas também disse algo nas redes sociais. "Recordes estão aí para serem batidos. Parabéns, Lewis!".

"Parabéns ao meu amigo Lewis Hamilton! Com sua 91ª vitória na Fórmula 1, ele está igualando Michael Schumacher no recorde de vitórias!", escreveu Magic Johnson, um dos maiores jogadores de basquete da história e ídolo do Los Angeles Lakers.

"Dia histórico para F1. Lewis Hamilton iguala o recorde de Michael Schumacher de 91 vitória. Parabéns. Ansioso pelo que vem por aí!", disse Jean Todt, presidente da Federação Internacional de Automobilismo.

No futebol, Boateng, zagueiro do Bayern de Munique, também desejou parabéns e disse que foram grandes momentos naquele dia. Aqui no Brasil, Gabigol foi mais um a dizer que Hamilton era o maior de todos os tempos.

COMEMORAÇÃO DE BRASILEIROS

No Twitter, Hamilton retweetou um vídeo que mostra um pai e uma filha comemorando sua vitória. Depois de Hamilton cruzar a linha de chegada, os dois - vestidos com o uniforme da Mercedes - gritam e se abraçam, festejando o recorde do inglês. O cenário do local tinha bexigas pretas e roxas, em alusão à equipe do piloto. Segundo o perfil da Fórmula 1, são fãs brasileiros da categoria. "Isso é tão incrível de ver", escreveu Hamilton ao repostar o vídeo.