Pietro revela surpresa com 'estreia' na Haas: 'Achei que era piada'

O piloto brasileiro Pietro Fittipaldi disse nesta terça-feira ter sido surpreendido com a oportunidade de testar pela Haas na pré-temporada da Fórmula 1, em Barcelona, na Espanha. Inicialmente a participação dele só estava agendada para quarta-feira, mas um problema no banco do carro do piloto Kevin Magnussen abriu oportunidade para a estreia do novato.

Pietro, que é neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, revelou não ter acredito na chance. "Fui na sala dos meus engenheiros e de repente fui pego de surpresa: falaram que eu iria entrar na pista. Achei que era uma piada, mas logo me explicaram que era sério e que precisava me preparar imediatamente", explicou. O piloto deu 13 voltas com o carro em 30 minutos na pista.

Nesta quarta e também na quinta o piloto vai participar dos treinos, desta vez com mais bagagem e mais preparado para guiar. "Foram poucas voltas, eu não estava no limite do carro, então amanhã (quarta-feira) eu terei uma ideia melhor de como está o carro em relação ao do ano passado, que testei em novembro em Abu Dabi", afirmou.

Pietro é piloto de testes da equipe e aguarda oportunidade para ser efetivado no ano que vem. Outro brasileiro nessa mesma situação é o mineiro Sérgio Sette Camara, que integra a equipe da McLaren.