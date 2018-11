Red Bull domina primeiro treino livre em Abu Dabi; Kubica fica em último

Max Verstappen e Daniel Ricciardo, ambos da Red Bull, lideraram nesta sexta-feira o primeiro treino livre para o GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, a 21.ª e última etapa da temporada de 2018 da Fórmula 1. O piloto holandês foi o mais rápido no circuito de 5.554 metros com a melhor volta em 1min38s491, enquanto que o australiano marcou 1min38s945.

As Mercedes, que conquistaram o Mundial dos Construtores na etapa passado, no Brasil, vieram na sequência. O britânico pentacampeão Lewis Hamilton, que teve a permissão da FIA para usar o número 1 no carro em lugar do tradicional 44, ficou em quarto lugar (1min39s543), atrás de seu companheiro, o finlandês Valtteri Bottas (1min39s452).

A Ferrari decepcionou e só teve o finlandês Kimi Raikkonen em sétimo (1min40s417), enquanto que o alemão Sebastian Vettel, vice-campeão da temporada, terminou os 90 minutos de atividade em oitavo lugar (1min40s453).

O francês Esteban Ocon teve bom desempenho com a sua Force India e ficou com a quinta posição (1min40s102), seguido pelo dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas (1min40s235). Com a Renault, o espanhol Carlos Sainz Jr., que vai correr pela McLaren em 2019, marcou o nono tempo (1min40s588), à frente do francês Romain Grosjean, da Haas (1min40s663).

O bicampeão mundial Fernando Alonso, que vai se despedir da categoria após a corrida em Abu Dabi, colocou a sua McLaren apenas na 19.ª e penúltima colocação (1min42s313), à frente apenas de Robert Kubica, da Williams (1min42s992). O polonês volta à Fórmula 1 após oito anos, depois de sofrer grave acidente.

Os pilotos voltam ao circuito de Yas Marina às 11 horas (de Brasília) para o segundo treino livre. Neste sábado, a terceira sessão de treinos livres tem início às 8 horas, enquanto que o treino oficial de classificação que vai decidir o grid de largada começa às 11 horas. A corrida, no domingo, será às 11h10.